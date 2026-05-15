Строят планы: друзья воссоединились во время лечения от рака спустя 50 лет

New York Post: друзья воссоединились во время лечения от рака спустя 50 лет

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Они встретились в онкологическом центре и сначала не узнали друг друга.

В американском штате Теннесси двое ветеранов Национальной гвардии случайно встретились во время прохождения курса лечения от рака спустя почти 50 лет после последней встречи. Об этом сообщило New York Post.

Билли Тейлор и Рэнди Дьюк не поддерживали связь с 1979 года, когда их пути разошлись после завершения совместной службы. Удивительное воссоединение произошло в онкологическом институте Сары Кэннон, расположенном в городе Диксон.

Мужчины посещали медицинское учреждение в одно и то же время, не подозревая, что находятся друг от друга буквально в нескольких метрах. Тейлор, который борется с болезнью уже в третий раз, узнал товарища только тогда, когда медсестра громко произнесла его имя в зале ожидания.

Ситуация осложнялась тем, что за десятилетия внешность обоих сильно изменилась. Узнать старого товарища было практически невозможно.

«Я бы ни за что на свете не догадался, кто это, если бы не услышал фамилию», — поделился воспоминаниями Тейлор.

Лишь спустя три дня он решился окликнуть товарища на парковке. Оказалось, что Дьюк ежедневно приезжал в клинику на мотоцикле для прохождения химиотерапии и облучения из-за агрессивной формы рака горла.

Теперь ветераны стараются приезжать на приемы заранее, чтобы иметь возможность пообщаться и вспомнить годы службы.

Для Рэнди Дьюка эта встреча стала важной эмоциональной опорой. Во время лечения он остро ощущал нехватку человеческого общения.

Бывшие сослуживцы уже строят планы на будущее. Тейлор присутствовал рядом с товарищем, когда тот завершал очередной этап процедур. Он хочет поддерживать его до конца курса в июне.

Кроме того, Дьюк выразил надежду, что после выздоровления сможет устроиться на работу в компанию Тейлора. Это даст возможность им снова трудиться бок о бок, как в молодости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.