Семилетнюю девочку ударили ножом по лицу в Подмосковье
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
На ребенка напал мужчина с психическим расстройством.
В Наро-Фоминском округе Московской области ударили ножом в лицо семилетнюю девочку. Полиция оперативно задержала 21-летнего подозреваемого. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ребенок гулял с мамой в поселке Николины Сады, когда к ним навстречу выбежал мужчина 2004 года рождения, сообщил источник 5-tv.ru. Он рассек девочке обе щеки, левый висок, повредил правое ухо, локоть и колено, после чего сбежал. Подозреваемый — инвалид второй группы, страдающий психическим расстройством.
Несовершеннолетнюю доставили в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля, ее состояние оценивается, как средней тяжести.
Другой случай нападения на женщину с ребенком с применением ножа произошел в апреле 2026 года в поселке Кадом в Рязанской области. Интернет-знакомый приехал в гости к местной жительнице и в ходе застолья с распитием спиртного зарезал ее саму, а также ее годовалого сына. Мужчину ранее судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
