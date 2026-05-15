Полное доминирование: Си Цзиньпин поставил Трампа в жесткие рамки на переговорах

Фото: Reuters/Evan Vucci

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Главы двух государств встретились в Пекине.

Визит президента США Дональда Трампа в Пекин проходит с 13 по 15 мая, и уже с самого начала председатель КНР Си Цзиньпин перехватил инициативу в переговорах. Об этом рассказал политолог Сергей Станкевич в беседе с 360.ru.

Все началось уже на этапе рукопожатия, отметил эксперт. Рука Си Цзиньпина долгое время лежала сверху, несмотря на попытки Дональда Трампа изменить положение.

Кроме того, встреча двух лидеров очень быстро превратилась в тяжелый дипломатический разговор о Тайване, торговле и глобальном влиянии США. По словам Станкевича, китайцы ясно дали понять, что больше не намерены откладывать интеграцию острова и ждут от американских коллег невмешательства.

«Если Соединенные Штаты попытаются вмешиваться, а тем более насильственно, это повлечет практически неизбежное военное столкновение», — объяснил Станкевич позицию Пекина.

Специалист отметил, что Трамп уже фактически принял все эти условия, так как продолжил переговоры. Это уже можно считать большой дипломатической победой Китая, отметил Станкевич.

Что касается торговли, то Штаты недовольны огромным торговым дефицитом с Китаем, который превышает 200 миллиардов долларов в год. В ходе встречи Трамп хотел обсудить увеличение закупок американских товаров, в том числе самолетов Boeing и сельскохозяйственной продукции.

Особое внимание уделили поставкам сои, ведь Китай — один из крупнейших покупателей этой культуры, а фермеры считаются электоральной опорой Трампа. Помимо этого, в ходе встречи наверняка обсуждался конфликт на Ближнем Востоке, так как США хотят получить поддержку Китая в этом вопросе.

Президент США приехал в Китай с государственным визитом впервые за девять лет. Встреча состоялась в Доме народных собраний.

Ранее 5-tv.ru публиковал главное из интервью Трампа по итогам встречи с Си Цзиньпином. Президент США сделал ряд заявлений об американо-китайских отношениях и конфликте на Ближнем Востоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.