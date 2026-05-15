Киевлянину дали 21 год колонии за попытку теракта с БПЛА под Нижним Новгородом

Мужчину завербовала Служба безопасности Украины за денежное вознаграждение.

Уроженец Киева, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) планировал теракты в Нижегородской области, получил 21 год лишения свободы. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России (ЦОС ФСБ).

«Ему (фигуранту - Прим. ред.) назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с отбыванием в колонии строгого режима и судебного штрафа в размере 700 тысяч рублей», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Приговор, вынесенный нижегородским судом, вступил в законную силу.

В 2025 году сотрудники ФСБ задержали в Нижегородской области злоумышленника со взрывчаткой и составными частями беспилотного летательного аппарата (БПЛА). По данным следователей, мужчину 1976 года рождения завербовали сотрудники СБУ еще в 2024 году — тогда он проживал на Украине и согласился на сотрудничество со спецслужбами киевского режима за деньги.

Фигурант получал инструкции и оборудовал тайники с компонентами беспилотников. Суд признал его виновным в государственной измене, а также незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении и перевозке взрывчатки.

