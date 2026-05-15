Завершены расследования свыше 300 уголовных дел по военным преступлениям киевского режима в регионе.

Более 87 тысяч человек признали потерпевшими при вторжении украинских боевиков в Курскую область. Об этом ТАСС рассказал руководитель Главного военного следственного управления Следственного комитета генерал-полковник юстиции Константин Корпусов.

«В ходе следствия по уголовным делам, возбужденным по фактам обстрелов гражданской инфраструктуры приграничных и тыловых территорий России, допрошены свыше 206 тысяч человек, признаны потерпевшими более 87 тысяч человек. По фактам вторжения на территорию Курской области завершены расследованием более 300 уголовных дел», — уточнил глава ведомства.

Корпусов также подчеркнул, что с первых дней вторжения ВСУ на территорию региона там работают сотрудники комитета. Они расследуют преступления, совершенные украинскими боевиками и иностранными наемниками.

Также генерал-полковник отметил, что такая работа ведется в каждом освобожденном российской армией населенном пункте. Он добавил, что с начала спецоперации военными следователями было возбуждено более двух тысяч уголовных дел в отношении представителей вооруженных формирований Украины. Вынесли свыше 700 приговоров нацистским преступникам. При этом 24 из них назначили пожизненное наказание.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил участвовавших в освобождении Курской области военных из КНДР. Он также отметил их исключительное мужество и полную самоотверженность.

