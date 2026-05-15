Токсичные родители? Сыновья в суде потребовали пожизненного срока для матери

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Во время заседания дети вспомнили пугающие детали жизни в доме, где страх был ежедневной нормой.

В США продолжается громкий процесс над женщиной, обвиняемой в убийстве мужа при помощи смертельного коктейля с фентанилом. Во время судебного заседания трое ее сыновей выступили с эмоциональными заявлениями и попросили судью никогда не выпускать мать на свободу. Об этом сообщило издание New York Post.

Дети рассказали, что в семье долгое время царила жестокая атмосфера. По их словам, женщина плохо обращалась не только с близкими, но и с животными. Один из сыновей вспомнил, что мать не пустила домашнего кота в гараж, после чего питомца растерзали дикие звери.

Семья также держала кроликов и кур — все они погибли из-за отсутствия ухода и еды. Также мальчики заявили, что женщина ударила собаку по голове и угрожала убить ящерицу.

Сыновья сообщили, что мать злоупотребляла алкоголем и регулярно наказывала одного из детей, запирая его в спальне.

Особенно тревожным оказалось заявление одного из мальчиков о ночи смерти отца. Он предположил, что женщина могла подмешать неизвестное вещество и ему самому. По словам ребенка, после пробуждения его сильно трясло и он практически не мог говорить.

Мальчик также рассказал, что в больнице обвиняемая пыталась помешать врачам взять у него кровь на анализы. Во время оглашения показаний детей женщина реагировала раздраженно — морщилась и демонстративно строила недовольные гримасы. Судебное разбирательство продолжается.

