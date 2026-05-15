«Настоящее чудо»: 11 человек вытащили из океана после крушения

NBC News: 11 человек вытащили из океана после крушения

Пассажиры несколько часов дрейфовали посреди шторма и даже не подозревали, что помощь уже рядом.

У берегов Флориды спасли пассажиров самолета, рухнувшего в Атлантический океан после отказа двигателя. На борту находились 11 человек с Багамских островов. После аварийной посадки они провели несколько часов на спасательном плоту в открытой воде, пока их не обнаружили военные США. Об этом сообщило издание NBC News.

Сигнал бедствия поступил в Юго-Восточный округ береговой охраны США после срабатывания аварийного радиомаяка. Как объяснила командир воздушного судна Элизабет Пиовати, система автоматически передает сигнал при сильном ударе о воду или землю, если датчики фиксируют возможную катастрофу.

Поисковая операция продолжалась около 11 часов. В итоге людей заметили примерно в 130 километрах от восточного побережья Флориды. К тому моменту пассажиры находились на плоту уже около пяти часов.

Капитан Рори Уиппл признался, что спасатели сами удивились тому, что все остались живы.

«Я не знаю никого, кто пережил бы крушение в океане», — призналась одна из офицеров, назвав спасение «настоящим чудом».

По словам военных, самой серьезной угрозой для выживших было обезвоживание. Кроме того, никто не мог исключать травмы после удара самолета о воду. Ситуацию осложнила и непогода — сразу после обнаружения плота над океаном началась гроза.

Пиовати рассказала, что люди пытались укрыться от дождя под брезентом, пока вертолет готовился к эвакуации. Несмотря на шторм, спасателям удалось поднять всех пассажиров на борт всего за несколько минут.

Всех пострадавших доставили в больницу. Медики сообщили, что их состояние остается стабильным. Известно, что самолет следовал из Марш-Харбора во Фрипорт, когда экипаж сообщил о проблемах с двигателем. Причины катастрофы теперь предстоит установить властям Багамских островов.

