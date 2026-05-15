Нолан ответил на насмешки из-за доспехов в новой «Одиссее»

Фото: www.globallookpress.com/Billy Bennight

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Режиссеру пришлось объяснять, почему герои эпоса выглядят совсем не так, как ожидали историки и зрители.

Режиссер Кристофер Нолан в интервью журналу Time прокомментировал волну критики вокруг фильма «Одиссея», после того как зрители и специалисты по античности высмеяли внешний вид героев и их доспехов. Больше всего вопросов вызвала слишком мрачная цветовая палитра картины, хотя действие происходит в эпоху позднего бронзового века.

По словам режиссера, темные элементы брони вовсе не являются художественной выдумкой. Нолан утверждает, что в микенский период уже существовали технологии чернения бронзы.

«Существуют микенские кинжалы из черненой бронзы. В те времена, вероятно, умели чернить бронзу. Берешь бронзу, добавляешь в нее больше золота и серебра, а затем используешь серу», — пояснил режиссер.

Отдельно постановщик высказался о доспехах Агамемнона, роль которого исполнил Бен Сэфди. По задумке авторов, внешний вид персонажа должен был подчеркнуть его положение и богатство.

«Эллен Мирожник, наш художник по костюмам, пытается передать, насколько он возвышается над всеми остальными. Добиваешься этого за счет материалов, которые были бы очень дорогими», — рассказал Кристофер Нолан.

Поводом для обсуждений стали не только костюмы, но и некоторые решения по актерскому составу. Например, Люпита Нионго получила в проекте сразу две роли — Елены Прекрасной и Клитемнестры. Этот выбор зрители также сочли спорным.

Историки ранее отмечали, что в конце бронзового века греческие воины носили более простые и яркие доспехи, поэтому визуальный стиль фильма вызвал у части аудитории недоумение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.