UT: мужчина случайно вышел на подиум Недели моды по пути на пляж и стал звездой

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Даже ради момента славы он не отказался от привычного утреннего заплыва.

В австралийском пригороде Тамарама-Бич местный житель случайно стал участником дефиле в рамках Недели моды, перепутав подиум с обычной дорогой к пляжу. Об этом сообщает USA TODAY.

Курьезный инцидент произошел во время презентации новой коллекции бренда Commas. Пока профессиональные модели демонстрировали одежду, спускаясь по лестнице к кромке воды, в кадре появился пожилой мужчина.

Он уверенно прошел по той же лестнице, по которой дефилировали модели, поприветствовал окружающих взмахом руки и принялся делать разминку прямо перед камерами. После этого незнакомец снял футболку и отправился плавать.

Видеозапись этого момента, опубликованная в TikTok пользователем Вайолет Грей, мгновенно стала вирусной. Автор ролика иронично отметила, что ничто не способно заставить австралийца отказаться от традиционного утреннего купания.

Позже журналисты выяснили, что героем интернета стал Дэвид Хэндли. Он посещает этот пляж ежедневно на протяжении 30 лет.

В интервью Хэндли принес извинения дизайнерам и признался, что сначала не понял серьезности происходящего.

«Я подумал, что если шоу уже началось, то лестницу должен кто-то контролировать», — пояснил он.

Дэвид добавил, что осознание ситуации пришло к нему лишь на середине пути.

«Я внезапно понял: о, кажется, теперь я ведущая модель», — поделился мужчина.

Пользователи социальных сетей пришли в восторг от непосредственности австралийца, заявив, что именно он стал главным украшением модного показа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.