Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для девятилетней Карины
Девочка потеряла слух в раннем детстве.
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых дел».
Девятилетняя Карина борется со страшным заболеванием. Ее иммунитет атакует собственный организм, нанося ему серьезный ущерб.
Девочка уже перестала слышать — постепенно отказывают и другие органы. Помочь нашей героине может дорогостоящее лечение.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, необходимую сумму собрать удалось. Большое вам спасибо!
