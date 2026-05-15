Исчезли с миллионами: десятки россиян остались без новой мебели из-за мошенников

Аферисты берут предоплату и исчезают.

В России растет число случаев мошенничества с мебелью. Причем схемы все более изощренные. Недобросовестные подрядчики с помощью нейросети рисуют модные 3D-проекты, обещают эксклюзивную фурнитуру и быструю работу, но сразу после получения предоплаты исчезают. Причем, просят за это не мало. В некоторых случаях — иски на миллионы рублей.

А с теми, кто стал жертвой мебельных аферистов, пообщался корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Взглянув на этот кухонный гарнитур, сразу понимаешь: чего-то не хватает. И отсутствие дверец здесь вовсе не дизайнерское решение, а результат сотрудничества с недобросовестным исполнителем.

«То есть я уже представляла, что буду в этой кухне практически жить, потому что это мое самое любимое место обитания будет. Но получилось так, что наше место обитания вообще никакое», — рассказала пострадавшая.

Мария Кобызева нашла подрядчика в интернете. За цену ниже рынка он пообещал кухню мечты. В августе 2025-го заключили договор: работы должны были закончить за месяц. Но все, что исполнитель успел собрать, — кухонный скелет. После этого он пропал совсем.

И таких историй по стране — сотни. Мошенники раскручивают свои фейковые проекты в интернете. Особенно привлекают наличием санкционных товаров, которых нет даже в официальных шоурумах.

«В 2022 году, это основной год был, когда фурнитура хорошая пропала. Мы так год-два адаптировались, на самом деле все прошли эти болезни, болячки», — пояснил коммерческий директор мебельной компании Рамиль Ардуванов.

Сейчас поставки комплектующих в основном идут из дружественного Китая или производятся в России. Но это значительно ударило по итоговой стоимости. У официальных подрядчиков цены на дизайнерский интерьер могут доходить до нескольких миллионов рублей. Зато компоненты оригинальные, в отличие от наспех зарегистрированных компаний.

«В наше время, особенно сейчас, нужно к этому присматриваться, потому что много мошенников. Часто продают подделки, выдавая за оригинал. И за эти же деньги продают некачественный товар», — предупредил дизайнер интерьеров Вадим Матевосянц.

Даже дорогие контракты не гарантируют вообще ничего.

«Очень много было отметок именно этой компании, поэтому увидела работу, понравилась, созвонилась. Обсудили проект, я показала все данные. Они взялись за него, сказали, что мы дальше будем работать на удаленке», — рассказала пострадавшая Эльвира Федорова.

Эльвира перевела за премиальную сантехнику больше двух миллионов рублей. Первое время сотрудники компании отвечали на сообщения. Но недолго.

Внезапно менеджеры перестали выходить на связь, и когда клиент решил задать вопросы лично, обнаружил вот такую вывеску: «Смена экспозиции» на месте, где еще недавно был офис.

Здесь теперь другой собственник, а в социальных сетях бывшие дизайнеры удаляют негативные комментарии под публикациями. Оказалось, что пострадавших от этой компании десятки, чьи контракты так же стоили миллионы рублей. Один из маркеров мошеннических сделок — полная предоплата.

«Правильный совет — не переводить предоплату либо договариваться об оплате через безопасную сделку. Платежные системы предоставляют chargeback — то есть это операция, которую можно оспорить через платежную систему», — рекомендовал юрист Никита Кулачкин.

Сегодня с помощью искусственного интеллекта можно за вечер нарисовать десятки роскошных интерьеров. Правда, существует все это зачастую только на экране телефона. Достаточно выбрать стиль, загрузить изображение и нажать всего лишь на одну кнопку. Результат — уже через пару минут, а после изображения отправляются заказчику под видом работы штатного дизайнера. Поэтому эксперты советуют платить подрядчику не за красивые картинки, а за конкретный результат.

