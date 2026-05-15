Ключевые вопросы не обсудили: как изменился диалог Дональда Трампа и Си Цзиньпина

Тему экономического противостояния США и Китая американский лидер не комментирует.

Китай останется в стороне от конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил американский президент в вышедшем сегодня интервью. По словам главы Белого дома, председатель КНР Си Цзиньпин лично дал обещание не поставлять Тегерану оружие.

А вот тему экономического противостояния двух государств Дональд Трамп комментировать не спешил. Хотя в составе американской делегации — крупнейшие бизнесмены страны.

Тем не менее, есть детали, которые прямо или косвенно указывают на то, что тон диалога во второй день визита Дональда Трампа в Китай резко изменился. О них расскажет корреспондент «Известий» Виктор Синеок. Он работает в Пекине.

Второй день. Кортеж, перекрытые улицы. Сегодня — частная беседа с глазу на глаз. И Трамп сразу наклоняется в сторону собеседника. Но Си сидит ровно.

Потом — короткие заявления.

«Этот визит стал важным этапом нашего пути. Мы достигли множества результатов и договоренностей», — отметил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Мы встретимся, кажется, примерно 24 сентября. Председатель Си приедет в Соединенные Штаты. И это будет взаимный визит, как и взаимная торговля. Мы выложимся по полной, и надеюсь, вы уедете под большим впечатлением. Также, как я сейчас очень впечатлен Китаем», — сказал президент США Дональд Трамп.

Дежурные, в общем, слова. Еще важная деталь: перед Трампом не поставили чашку для чая. И чаепитие в расписании заменили ланчем. А ведь все, что касается этого напитка, для китайцев имеет огромное значение.

Что заставило изменить тон разговора? Возможно, итоги вчерашнего дня?

Этот отель в Пекине стал не только местом, где остановился американский президент, на центр принятия решений. Отсюда, с 27‑го этажа, Трамп пытается влиять на мировую политику и ход переговоров в Китае.

Именно здесь, в гостевом зале в китайском стиле королевского люкса, он после первого дня дал интервью.

«Думаю, мы близки к соглашению по энергетике. Они согласились закупать нефть у США. Китайские суда будут заходить в Техас, Луизиану и на Аляску», — сказал Трамп.

— А что насчет газа?

— Да, и это тоже. Вообще вся энергетика!

О том, что китайцы будут покупать нефть и газ у США, сами китайцы пока не заявляли. И обычно такие заявления делают в самом конце визита. Но Трампу необходимо обязательно объявить об успехе — иначе зачем приезжал?

Ключевые вопросы — Тайвань, иранский конфликт — так и остались неразрешенными. Впрочем, о нападении на Иран президент США все же сказал.

«Мне пришлось это сделать. И цены на нефть выросли совсем незначительно. Честно говоря, я думал, что рост будет сильнее. Это допустимо, но мы не можем позволить Ирану получить ядерное оружие!» — заключил Трамп.

Говорили и о сделках, которые должны заключить привезенные Трампом коммерсанты. Только о них пока не слышно. Те же 200 Boeing, что Китай собирается приобрести, — лишь остатки: несколько месяцев назад цифра была 500. Возможно, Китай сильно умерил американские аппетиты. И возможно, из‑за поведения самого Трампа.

Вчера на обеде он подсмотрел в меню Си Цзиньпина — по любым меркам, западным или восточным, это неприлично и неприемлемо.

