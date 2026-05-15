«Добраться до ядерной пыли»: Трамп хочет забрать подземные залежи урана в Иране

Фото: Reuters/Evan Vucci

Атомное топливо находится под завалами после авиаудара США.

Президент США Дональд Трамп допустил, что уран, принадлежащий Ирану, может остаться похороненным под землей, но он хотел бы забрать его. Речь о запасах ядерного топлива, которое осталось под завалами после американского авиаудара по объекту атомной промышленности исламской республики.

«Никто никогда не сможет добраться до ядерной пыли (иранского урана — Прим. ред.). Но я все равно предпочел бы ее получить», — сказал американский лидер во время интервью Fox News.

В марте 2026 года вооруженные силы Израиля и США поразили комплекс по обогащению урана имени шахида Ахмади Роушана в иранском Натанзе. Удар был нанесен в ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке, которая началась 28 февраля. Тель-Авив и Вашингтон объявили о проведении военной операции против Тегерана. В ответ иранская сторона атаковала военные базы США и территорию еврейского государства. В конфликт оказался вовлечен ряд ближневосточных стран, включая ОАЭ, Катар и Кувейт.

