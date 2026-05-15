«Евровидение-2026»: после второго полуфинала известны все финалисты конкурса

На этот раз скандал разгорелся вокруг Румынии.

Юбилейный 70-й песенный конкурс «Евровидение 2026» в самом разгаре. Второй полуфинал прошел в Вене 14 мая, определив последних участников гранд-финала, который состоится в субботу, 16 мая. Кто прошел, кто покинул конкурс, какие скандалы сотрясают шоу в этом году — разбираемся в материале 5-tv.ru.

Кто прошел в финал «Евровидения-2026» после второго полуфинала

Во втором полуфинале «Евровидения-2026» соревновались 15 стран. По итогам зрительского голосования в финал вышли 10 участников:

Болгария (DARA — «Bangaranga») Украина (LELÉKA — «Ridnym») Норвегия (JONAS LOVV — «YA YA YA») Австралия (Delta Goodrem — «Eclipse») Румыния (Alexandra Căpitănescu — «Choke Me») Мальта (AIDAN — «Bella») Кипр (Antigoni — «JALLA») Албания (Alis — «Nân») Дания (Søren Torpegaard Lund — «Før Vi Går Hjem») Чехия (Daniel Zizka — «CROSSROADS»)

«Евровидение-2026» покинули представители Азербайджана, Люксембурга, Армении, Швейцарии и Латвии.

Все финалисты «Евровидения-2026»

После двух полуфиналов список из 20 стран, которые поборются за победу в «Евровидении 2026», выглядит так:

Греция, Финляндия, Бельгия, Швеция, Молдова, Израиль, Сербия, Хорватия, Литва, Польша, Болгария, Украина, Норвегия, Австралия, Румыния, Мальта, Кипр, Албания, Дания, Чехия.

К ним присоединятся пять стран «Большой пятерки», которые автоматически попадают в финал «Евровидения-2026»: Великобритания, Германия, Италия и Франция. Испания, также входящая в «Большую пятерку», в этом году бойкотирует конкурс и не будет представлена на сцене. В финале зрители увидят и Австрию, на правах хозяйки конкурса в этом году.

Россию отстранили от участия в «Евровидении» по решению Европейского вещательного союза (EBU), принятому в 2022 году.

Когда финал «Евровидения-2026»

Гранд-финал «Евровидения-2026» пройдет в субботу, 16 мая, на арене «Винер Штадтхалле» в Вене. Начало шоу — в 22:00 по московскому времени.

В России официальной трансляции «Евровидения 2026» не будет, но следить за выступлениями можно в социальных сетях и на официальном YouTube-канале конкурса.

Главные скандалы «Евровидения-2026»

Главный скандал «Евровидения-2026» связан с участием Израиля на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа. Ряд стран отказались от трансляции конкурса. В частности, ирландский вещатель RTE и испанский телеканал RTVE заявили, что не будут показывать «Евровидение-2026», назвав участие Израиля «несовместимым с совестью».

Нидерланды, Словения и Исландия также приняли решение отказаться от трансляции конкурса.

Израильский исполнитель Ноам Беттан во время выступления в первом полуфинале с песней «Michelle» столкнулся с протестами в зале. Раздавались свист, крики «Free Palestine» и «Stop the genocide» («Свободу Палестине» и «остановите геноцид»).

Несколько зрителей с пропалестинской символикой были удалены из зала. Сам Беттан признался, что был шокирован, но нашел силы продолжить выступление благодаря поддержке тех, кто за него болел.

Также критике подверглась песня румынской представительницы Александры Кэпитэнеску «Choke Me» («Задуши меня»). Часть зрителей усмотрели в тексте романтизацию агрессивных и садомазохистских сценариев.

Сама певица заявила, что композиция посвящена внутренним переживаниям, эмоциональному давлению и сомнениям в себе. Румынская делегация отказалась менять номер или текст, и песня все же прозвучала на сцене «Евровидения-2026».

Кроме этого, пользователи соцсетей заметили поразительное сходство песни «Mother Nature» представительницы Люксембурга Эвы Марии с треком «Keeping Your Head Up» британской певицы Birdy. Вещатель RTL совместно с EBU провел проверку, но нарушений не обнаружил, и композицию оставили в конкурсной программе «Евровидения-2026».

Сценическая постановка Люксембурга была раскритикована украинскими зрителями. Они заявили, что «дерево жизни», костюмы и освещение напоминают прошлые номера их страны на конкурсе.

Фавориты «Евровидения-2026» и прогнозы на победу

По данным букмекерских контор, фаворитами «Евровидения-2026» перед финалом остаются Финляндия, Австралия, Греция, Дания и Израиль.

Тем не менее, интрига сохраняется — финал обещает быть непредсказуемым. Кто заберет хрустальный микрофон на «Евровидении-2026» — узнаем уже в эту субботу, 16 мая.

