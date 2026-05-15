В школах и детсадах района Рязани отменили занятия и уроки после атаки БПЛА

В образовательных учреждениях откроют дежурные группы для детей.

После атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в школах и детских садах Октябрьского района Рязани отменили уроки и занятия. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

«В целях безопасности сегодня отменяются занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязани», — заявил глава региона в Telegram-канале.

Также в образовательных учреждениях откроют дежурные группы для несовершеннолетних, чьим родителям не с кем их оставить. Кроме того, Малков призвал жителей региона объяснить детям, что обломки беспилотников трогать нельзя.

Ранее украинские боевики совершили атаку беспилотников на Рязанскую область. Три человека погибли, еще 12, включая детей, ранены. Повреждены два многоэтажных жилых здания, обломки беспилотника также упали на территории промышленного предприятия. Власти организовали эвакуацию мирных жителей и оборудовали пункты временного размещения (ПВР).

