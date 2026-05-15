Три человека погибли и 12 пострадали в результате атаки ВСУ на Рязань

Губернатор Малков: Три человека погибли и 12 пострадали при атаке ВСУ на Рязань

Минувшей ночью российские силы ПВО отбивали украинские беспилотники в регионе, в числе раненых — дети.

Три человека погибли и еще 12, среди них есть дети, пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Рязанскую область. Об этом в мессенджере МАКС сообщил губернатор Павел Малков. В результате работы систем противовоздушной обороны (ПВО) обломки дронов упали в столице региона.

Как отметил Малков, из-за террористической атаки киевского режима в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома. Осколки БПЛА также рухнули на территории одного из промышленных предприятий.

«К огромному сожалению, погибли три человека и 12 пострадали, в том числе дети. Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь. Ведется разбор поврежденных конструкций… Социальным службам и профильным ведомствам поручено оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших», — написал губернатор.

По словам главы региона, организована эвакуация жителей, а для тех, кому это необходимо, развернуты пункты временного размещения (ПВР). На местах падения обломков украинских дронов работают сотрудники всех оперативных служб — ликвидируют последствия удара. Малков принес искренние соболезнования родным и близким жертв и пожелал им сил и мужества.

