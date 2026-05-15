Деньги как зеркало: почему одни быстро притягивают богатство, а другие выживают

Большие деньги не всегда вызывают большую радость. Многих они попросту пугают и заставляют отказываться от амбиций.

Ты можешь быть умным, трудолюбивым, занятым и все равно выживать. А кто‑то с теми же рынками, кризисами и налогами будто притягивает деньги. Бизнес-психолог Виталий Наумов утверждает, что деньги — это зеркало, а не удача. Он предлагает ритуалы, которые помогут сформировать правильное отношение к работе и приумножить доход.

«Я десятки раз был свидетелем, как одни и те же люди, с теми же самыми навыками, просто прорабатывая свое мышление, меняют отношение к деньгам. И интересно, что меняется их поведение, а с этим и образ жизни. Деньги отражают три вещи: во что мы верим про себя и мир (наши денежные сценарии), где фокус внимания (дефицит сужает мировоззрение и толкает к ограничивающим решениям), как мы принимаем решения», — пояснил эксперт.

Выживающий держится за каждый рубль, экономит и получает средний продукт, который не продается. Притягивающий богатства тратит на самое важное, вкладывается в то, что дает возврат. И деньги начинают работать как видеокамера в руках режиссера: если правильно направил, получишь сильный кадр.

Типичный предприниматель каждый месяц героически тушит пожары, закрывает кассовые разрывы, боится поднять цену, потому что клиенты уйдут, и одновременно покупает быструю мотивацию, чтобы не чувствовать страх. Он выбирает «не потерять» даже тогда, когда стоит инвестировать, чтобы вырасти. А притягивающий делает иначе. Он не глушит страх покупками, он превращает страх в систему: учет, правила, резервы, тесты гипотез. Он не просто верит, он действует системно. Первый шаг на пути к успеху, считает психолог, — создание денежного сценария.

«Задача — не считать деньги. Твоя задача поймать моменты, где деньги управляют твоим состоянием. Помните, нами управляет то, что мы не осознаем… Я ведь не обязан принимать решения из дефицита. Поэтому я буду действовать для того, чтобы сначала войти в ресурс, а потом уже в ресурсном состоянии создавать события», — подчеркнул Наумов.

Шаг второй — нужно переименовать свой денежный сценарий. Например, вместо «Я недостоин» начать говорить: «Я в процессе роста компетентности. Цена = ценность + ответственность + результат». Шаг третий — это позитивный якорь. Пора превращать намерение в автоматизм. Здесь работает правило: если хочется импульсно купить или потратить, надо сделать паузу и проверить цели месяца, сопоставить и подкрепить дальнейшие действие фразой-опорой: «Я продаю не время, а результат и ответственность».

Большие деньги — это просто ресурс, не нужно их бояться. Они должны из пугающих цифр превратиться в аплодисменты, награду за реализацию амбициозных целей. Так что дело не в везении. Богатство — это когда ты смотришь в зеркало честно и действуешь системно.

