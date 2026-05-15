Андрей Ермак остался в СИЗО в платной VIP-камере

Средства на содержание уже внесены.

Стали известны возможные условия содержания Андрея Ермака в СИЗО. По данным украинских СМИ, экс-глава офиса Зеленского будет находиться в платной VIP-камере.

Его адвокат подтвердил, что средства на содержание уже внесены. Продолжается сбор денег на залог. При этом защита не раскрыла, где именно сейчас находится бывший чиновник.

Накануне суд в Киеве арестовал Ермака на два месяца по делу об отмывании средств при строительстве элитной недвижимости. В Москве считают, что дело Ермака запустит масштабное антикоррупционное расследование.

В российском МИД заявили, что после ареста Ермака Киев попытается вывести из-под удара других высокопоставленных участников схем и отвлечь внимание от причастных к хищениям западных кураторов.

Андрея Ермака обвиняют в создании коррупционных схем. Следствие утверждает, что он легализовал 460 миллионов гривен (примерно 760 миллионов рублей) при строительстве элитной недвижимости в пригороде Киева. Экс-чиновник не признает своей вины. Бывший глава офиса взят под стражу на 60 дней.

Ермак заявил, что его адвокаты подадут апелляцию на решение суда. Он отметил, что не имеет средств для внесения залога в 140 миллионов гривен (более 230 миллионов рублей), но у него есть связи, которые помогут найти необходимую сумму.

