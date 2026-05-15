Названы самые популярные русские писатели XX века в РФ 

Победитель состязания также вошел в топ-10 классиков мировой литературы.

Произведения писателя Михаила Булгакова в 2026 году оказались самыми продаваемыми образцами русской классики XX века. Об этом сообщается в материале EADaily со ссылкой на рейтинг цифрового сервиса электронных и аудиокниг «Литрес». В первую пятерку популярных авторов вошли Булгаков, затем Антон Чехов, Леонид Андреев, Максим Горький и Александр Куприн.

Однако в списке самых популярных книг русских классиков Михаил Афанасьевич с романами «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце» оказался не на первом месте. Как сообщается в материале, его обогнал Федор Достоевский и его «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание». В топ-5 также вошли Владимир Набоков, Лев Толстой и Александр Пушкин.

Булгаков, помимо прочего, оказался одним из десяти наиболее востребованных среди российских читателей классиков мировой литературы. В рейтинге с ним соседствовали Эрих Мария Ремарк, Уильям Сомерсет Моэм, Айн Рэнд, Арчибальд Кронин, Шарлотта Бронте и Сергей Довлатов, а также Джон Голсуорси, Харпер Ли и Фрэнсис Скотт Фицджеральд.

