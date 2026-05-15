Главный их козырь, конечно, низкая цена.

В России теневой рынок такси достиг 22 миллионов пользователей. Именно столько пассажиров возят без шашечек, лицензий и гарантий. Водители ищут клиентов через чаты и мессенджеры. Главный их козырь, конечно, низкая цена. Но с нелегалами уже начинают бороться, как именно, знает корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

— Не, ну куда ж вы едете-то?

— Мне-то лучше знать, как ехать? Не нравится — иди пешком!

Вот, конечно, пример платы за экономию. Когда пассажир неофициального такси не застрахован ни от хамства, ни от рукоприкладства. И пожаловаться-то некуда.

— Впрочем, таксист тоже не застрахован. Я вам вообще платить не буду!

— Это мы сейчас посмотрим! Кто кому будет еще платить…

В реальности же такие сцены разыгрываются все чаще. Рынок таксистов из серой зоны, а найти таких можно в частных каналах мессенджеров, за полтора года вырос почти втрое. Это дешевле пассажирам, это выгоднее самим таксистам.

Притом что, по статистике, около 85% опрошенных боятся ездить с нелегалами, но больше половины из них готовы рисковать ради экономии. При этом 56% респондентов понимают, что в случае аварии у водителя нет материальной ответственности, а у пассажира — гарантий безопасности. Что уж говорить про пополнение государственной казны.

«За 50, за 100 рублей водитель сажает себе в машину четырех человек, вот он 400 рублей заработал. Таких ходок он делает 20–30 за пару часов. Соответственно, весь заработок он кладет себе в карман. Никаких налогов с этого он не платит, никаких отчислений не поступает», — рассказывает представитель общественного совета по развитию такси по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Андрей Белов.

Существуют тысячи таких серых чатов заказа извозчиков, преимущественно в малых городах. Пишешь заказ — получаешь ответ. Экономия пассажиру нередко двукратная. Водителю — аналогично. Особенно после неудачного опыта работы в официальной компании.

Например, с тысячи рублей поездки в Петербурге водитель отдает треть агрегатору, плюс 7% налога, как ИП, плюс бензин, амортизация и аренда авто. В итоге получается заработать едва половину. Но все-таки он заработает на количестве заказов.

«Извиняюсь, а кто вообще считал количество поездок через эти Telegram-боты? Если агрегатор может предоставить количество поездок, то как канал это сделает? То в чатах я такой цифры не вижу», — задается вопросом генеральный директор частного таксопарка Андрей Капитан.

Чаще всего для водителей из серых чатов извоз — это лишь подработка. Шабашка помимо основной работы. И да, там не пахнет ни медкомиссиями, ни надлежащими техосмотрами, ни налогами. Но! По словам депутатов, таких людей нужно просто вводить в легальное поле. По упрощенной схеме.

«Им надо помочь. Либо нужны поправки в закон о такси, либо нужен отдельный закон, который позволяет людям совмещать и работать два-три часа в день без потери безопасности, комфорта для пассажиров. Современные способы медицинского и технического контроля, но это все можно делать дистанционно», — объясняет первый зампред комитета Государственной думы по контролю Дмитрий Гусев.

Чтобы шабашники не ушли в тень, нужно разработать для них отдельные от профессионального такси правила, считают депутаты. Разделить деятельность. Не можешь победить — возглавь. И тогда это даст пассажирам доступные и безопасные поездки, а сотни тысяч перевозчиков вернет в правовое поле.

