С чистого листа: возможно ли получение кредитов после банкротства

Списание долгов через арбитражный суд влечет за собой определенные последствия, но и в этом случае крест на кредитной истории ставить не нужно.

Многие думают, что после прохождения процедуры банкротства можно забыть о новых кредитах, но это не так. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала руководитель юридической компании Айжан Азенова.

Вот что следует за банкротством: после списания долгов через арбитражный суд или Многофункциональный центр (МФЦ), в кредитной истории остаются пометки о просрочках. Чтобы заново войти в финансовый оборот, необходимо ее очистить. Для этого нужно обратиться в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и указать на данные о просроченных платежах.

«Если вы обнаруживаете какую-либо историю по просрочке, какую-то пометку, вы пишете в НБКИ заявление о том, чтобы они удалили данную информацию. Они вам очищают эту информацию, и у вас уже везде будут стоять пометки, что вы прошли процедуру банкротства… Это называется очищение кредитной истории», — сообщила юрист.

Второй этап — это восстановление кредитного рейтинга. Он состоит из нескольких шагов. В первую очередь банкрот должен официально трудоустроиться. Тогда банки, которые в будущем могут заключить с ним договор, будут видеть, что потенциальный клиент платежеспособен — он получает постоянный доход на свою карту.

Следующий шаг — это движение денежных средств. Не так важно, каким образом трудоустроен человек — индивидуальное предпринимательство (ИП), самозанятость или работа в найме, но на банковскую карту должны поступать средства. Только после этого можно оформлять заявку на небольшой кредит или кредитную карту. Но только не микрозайм!

«Микрозаймы никогда не повлияют хорошо на вашу кредитную историю, даже если вы не проходили процедуру банкротства, даже если вы их платите вовремя. Потому что микрозаймы сразу снижают ваш кредитный рейтинг хоть до банкротства, хоть после», — подчеркнула Азенова.

Главное требование на этом этапе — возвращать банку деньги в срок. И если оно будет выполняться, со временем появится возможность и получить большую сумму в кредит, и вступить в ипотеку. Кроме того, согласно закону о банкротстве, важно всегда предупреждать представителей банка о том, что ранее была пройдена процедура списания долгов. Эта обязанность сохраняется в течение пяти лет.

