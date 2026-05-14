Стало известно о возможной гибели путешественника Саши Коня при атаке БПЛА

Информация пока не подтверждена, так как у мужчины не было при себе документов.

Путешественник и блогер Александр Яскевич, известный в интернете под ником Саша Конь, предположительно погиб в Брянской области при атаке ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

Украинский дрон-камикадзе ударил по селу Старая Погощь Суземского района 13 мая. По информации оперативных служб, погибший — 37-летний уроженец Ставропольского края. Точную личность пока не подтвердили официально, так как при мужчине не было документов.

«К сожалению, точно не можем сказать. Предположительно, погиб путешественник», — сообщил источник в экстренных службах региона.

Александр планировал добраться до Бразилии пешком, ежедневно проходя по 30 километров. Все свои вещи он вез в самодельной деревянной тележке, которую тянул за собой на тросе, за что и получил прозвище Конь. Именно эту самодельную повозку и нашли рядом с телом погибшего.

