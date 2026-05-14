Не только на пляж: врач напомнила о важности SPF-защиты

Косметолог Михайлова: SPF-кремы нужно наносить не только на пляже, но и в городе

UVA-лучи способны проникать даже через автомобильные стекла.

Пользоваться солнцезащитными средствами нужно не только во время отдыха у моря, но и в повседневной жизни. UVA-лучи способны проникать даже через автомобильные стекла, провоцируя преждевременное старение кожи. Об этом рассказала «Известиям» кандидат медицинских наук, дерматовенеролог и косметолог Наталья Михайлова.

Как отметила специалист, в жаркое время года кожа страдает не только от солнечных лучей. Высокие температуры, активное потоотделение, нехватка влаги и окислительный стресс тоже негативно влияют на ее состояние. Летом уход должен строиться сразу на трех важных этапах: защите от солнца, глубоком увлажнении и использовании антиоксидантов.

«Одними из самых распространенных ошибок являются использование SPF только во время отдыха, недостаточное количество нанесенного средства и отсутствие его регулярного обновления», — пояснила Михайлова.

Для повседневной жизни в городе эксперт советует выбирать кремы с SPF 30, а в особенно солнечные дни — SPF 50+. На отдыхе у воды лучше использовать водостойкие средства с максимальной степенью защиты. После косметологических процедур допускается применение продуктов с SPF 85, которые помогают уменьшить риск раздражения и появления пигментных пятен.

Михайлова отметила, что хороший солнцезащитный продукт должен защищать сразу от UVA- и UVB-лучей. Дополнительным плюсом станет наличие антиоксидантов. Среди компонентов, которые помогают бороться с фотостарением, специалист выделила витамин С, витамин Е, феруловую кислоту и ниацинамид.

Отдельное внимание летом стоит уделять увлажнению. Врач рекомендует средства с гиалуроновой кислотой, глицерином, мочевиной и скваланом. Также полезны продукты с пре- и пробиотиками, поддерживающими естественный баланс кожи.

Кроме того, косметолог предупредила о рисках чрезмерного использования активных компонентов в период высокой солнечной активности. Ретинол летом допустим только в вечернем уходе и при обязательном использовании SPF 50+ днем. Кислоты тоже разрешены, но исключительно в небольших концентрациях.

По словам специалиста, популярная термальная вода не всегда приносит пользу. Во время испарения она может дополнительно сушить кожу. Вместо нее врач советует использовать увлажняющие мисты с алоэ, пантенолом, гиалуроновой кислотой или центеллой.

