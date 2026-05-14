На Украине допустили начало перемен во власти из-за ареста Ермака

Фото: Reuters/Alina Smutko

Экс-чиновника обвиняют в создании коррупционных схем.

Арест бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака может предвещать большие перемены в стране. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Даже с учетом того, что залог может быть внесен в ближайшее время, это для украинской политической системы, безусловно, очень символический шаг, который лишь усиливает все предыдущие сигналы о наступлении очень тяжелых времен для президента. <…> В целом это порождает в политических кругах ощущение начала глобальных перемен во власти», — написало издание.

В связи с арестом ближайшего соратника президента Украины Владимира Зеленского, следующей целью антикоррупционных разбирательств может стать он сам, считает издание. Это событие пошатнуло всю систему управления силовой и политической властями киевского режима.

Андрея Ермака обвиняют в создании коррупционных схем. По версии следствия, он легализовал 460 миллионов гривен (более 760 миллионов рублей) при строительстве элитного жилья в пригороде Киева. Сам экс-чиновник своей вины не признает. Бывший глава офиса был взят под стражу на 60 дней.

По словам Ермака, его адвокаты подадут апелляцию на решение суда по мере пресечения. Он также отметил, что у него нет денег для внесения залога в размере 140 миллионов гривен (более 230 миллионов рублей), но есть связи для того, чтобы найти необходимую сумму.

Ранее 5-tv.ru писал, что дело Ермака не повлияет на мирный процесс между Россией и Украиной. В Кремле не следят за ситуацией, так как это вопрос киевского режима, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

