Косметолог отказалась от комментариев перед нападением на журналистов РЕН ТВ
Фото, видео: 5-tv.ru
Специалист предлагала перевести разговор в «официальный формат».
Косметолог, в кабинете которого произошло нападение на съемочную группу «Экстренного вызова» телеканала РЕН ТВ, отказалась комментировать ситуацию с клиентом. Об этом сообщает редакция канала в комментарии 5-tv.ru.
«Можно я буду общаться только с адвокатом? Сейчас я позвоню и поговорим позже», — заявила косметолог.
После этого женщина вышла из помещения клиники и начала звонить контакту «Сашенька Моя Любовь». На вопрос журналиста, знает ли она историю пострадавшей, косметолог ответила отрицательно. При этом все разговоры специалист предлагала перевести в «официальный формат».
По возвращении в клинику косметолог закрыла дверь, ограничив доступ оператору. В один момент она решила вызвать полицию. После этого женщина зашла в кабинет, в котором уже находился мужчина, напавший на съемочную группу.
Журналисты приехали к косметологу 14 мая после жалобы клиентки Оксаны, которой специалист ввела филлер в межбровную складку. Препарат угодил прямо в сосуд, и женщина моментально перестала видеть одним глазом — зрение утрачено навсегда и восстановлению не подлежит.
Съемочная группа прибыла по адресу вместе с пострадавшей, чтобы записать комментарий врача. На месте на них напал неизвестный мужчина, который начал избивать журналистов, таскать их за волосы и ломать аппаратуру. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
