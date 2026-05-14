«Не копировать чужое, а задавать тенденции»: как в России развивают машиностроение

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Западные санкции не помешали росту промышленности, но впереди еще новые цели.

Западные санкции не помешали развитию российской промышленности. Об этом сегодня заявил Владимир Путин. Например, машиностроение даже укрепило свои позиции. Однако впереди — новые цели. В частности, необходимо повысить скорость принятия решений. Россия должна иметь собственные так называемые ключи ко всем значимым производствам. Важные заявления президента на Съезде Союза машиностроителей услышал обозреватель «Известий» Николай Иванов.

В мировой промышленности — как на татами: выживает сильнейший. Глава «Ростеха» рассказывает президенту, как в стране ищут и отбирают талантливых технарей. Президент из десятков слайдов презентации останавливается на одном — с борцами самбо.

«Инженеры будущего самбо занимаются», — отметил глава государства.

А тут иначе нельзя: нужно быть и быстрее, и сильнее. Это уже не самбо, а дзюдо, где один из главных принципов — Дзю Но Ри: гибкость.

«Не копировать чужое, а задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции, включая выпуск качественных самолетов, железнодорожной, сельхозтехники, иной техники. Создание и ускоренное внедрение промышленных роботов, цифровых платформ и автономных систем технологий искусственного интеллекта», — подчеркнул Владимир Путин.

При этом никто изолироваться не собирается.

«Намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами, поддерживать инициативы иностранных партнеров, в которых используются российские машины, оборудование, технологические платформы. Такое сочетание интеллектуального и ресурсного потенциала разных стран на принципах взаимного уважения интересов откроет дополнительные возможности», — заявил президент.

И результаты уже есть. Обрабатывающая промышленность, например, превысила уровень 2021 года.

«Именно здесь обсуждают будущее нашей промышленности. Драйверы — оборонка, фармацевтика, энергетика. Те отрасли, где мы лидируем. А наши ноу-хау востребованы во всем мире», — рассказал обозреватель.

А некоторые новинки охлаждают самые горячие головы. В НАТО. Стратегический Комплекс «Сармат», способный нести ядерную начинку, прошел испытания. Суборбитальная траектория. Если нужно, — зайдет даже через Южный полюс. И никакая система ПРО не возьмет.

— На сколько лет наши конструкторы опередили натовских конкурентов? — спросил журналист.

— По боевому запасу, это в несколько раз превышает западные аналоги, имеются в виду Соединенные Штаты. По той информации, которой мы обладаем, мы на несколько лет, как минимум, опережаем наших зарубежных партнеров, — уточнил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

И они это понимают.

«Кто-то говорит о том, что признает реальность, что действительно русским удалось гарантировать свою безопасность таким образом на многие годы вперед, что соответствует действительности. Кто-то пытается, скажем так, умалять технические характеристики „Сармата“, что не соответствует действительности», — добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Поле боя в зоне СВО — задает мировые тренды. Отсюда популярность русского оружия за рубежом.

«Это вся высокоточная система, РЛС и радиоэлектронная борьба, беспилотники, безусловно, как работает наша тактическая авиация, комплексы ПВО», — пояснил генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» корпорации «Ростех» Александр Михеев.

В медицине — тоже прорыв. Производство вакцин от рака уже идет. Это про человекосбережение.

«Пока речь идет только о колоректальном раке, о раке кишечника. В настоящее время у нас ожидают вакцинации 35 пациентов. Из них первых пяти уже имеют вакцину и находятся на лечении», — рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Чтобы ноу-хау быстрее внедрялись — нужны люди с новым типом мышления. И они есть. На фронте.

«Да, ребята воюют, показывают себя, но нужно их поддержать, надо искать талантливых. Там много талантливых людей, я встречаюсь с ними, поверьте мне, талантливых, современных, хорошо мыслящих», — отметил Путин.

Отстать — нельзя. От этого зависит ни больше ни меньше — суверенитет страны.

