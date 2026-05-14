Лавров обсудил с главой МИД Индии стратегическое партнерство между странами
Министр обсудил ряд вопросов с коллегами из Ирана, Таиланда, Индии и другими.
Актуальные вопросы мировой повестки, обсуждают сейчас в Индии. Там проходит саммит министров иностранных дел стран БРИКС. Большое внимание главы МИД уделили вопросам сотрудничества и сбалансированного развития. Эту сессию приурочили к 20-летию объединения. Его отметят в этом году.
У главы МИД России Сергея Лаврова в Нью-Дели — марафон двусторонних контактов. Несколько минут назад он провел переговоры с коллегой из Ирана Арагчи. До этого была встреча с главой МИД Таиланда. Там заявили, что Королевство — давний партнер России в Юго-Восточной Азии. С египетским дипломатом обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. А ранее Сергей Лавров встретился с главой МИД Индии. Говорили о стратегическом партнерстве Москвы и Нью-Дели.
Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лавров отметил интерес Индии к сотрудничеству с Россией. В частности, по его словам, Нью-Дели заинтересована в развитии военно-технического партнерства и активном участии в совместных с Москвой проектах по выпуску вооружения.
Министр добавил, что двусторонние отношения вышли на уровень особо привилегированного стратегического партнерства. Существенную роль в этом процессе играет взаимодополняемость экономик двух стран, что создает прочную основу для дальнейшего расширения сотрудничества.
