Алкоголь признали причиной появления более 60 опасных заболеваний

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Исследователи выяснили, что даже малые дозы спиртного разрушают иммунитет и провоцируют развитие хронических патологий.

Употребление алкогольной продукции напрямую связано с возникновением более чем 60 различных заболеваний и опасных состояний организма. Об этом сообщило издание Addiction.

Масштабный научный обзор показал, что даже если человек выпивает умеренно, он все равно подвергает себя серьезному риску получения травм или развития хронических недугов. Ученые проанализировали актуальные данные о влиянии спиртного на человеческое здоровье, подтвердив разрушительное воздействие этанола на ключевые внутренние системы.

В расширенном списке патологий, вызываемых спиртным, фигурируют цирроз печени, панкреатит, гипертония и алкогольная кардиомиопатия. Кроме того, эксперты зафиксировали связь между пагубной привычкой и развитием некоторых форм деменции, а также целого ряда онкологических процессов.

В частности, речь идет о раке кишечника, печени и молочной железы. Научная работа подчеркивает, что алкоголь значительно ослабляет защитные функции организма, из-за чего люди становятся более восприимчивыми к инфекциям, таким как туберкулез, ВИЧ и пневмония.

Дополнительная опасность кроется в нарушении координации и замедлении реакции, что часто приводит к падениям, дорожно-транспортным происшествиям и бытовому травматизму.

Тем не менее специалисты указывают на возможность частичного восстановления организма после полного отказа от вредной привычки.

Со временем у человека может нормализоваться работа сердца, сосудов и иммунной системы, а некоторые повреждения мозга нивелируются. Однако при затяжном злоупотреблении многие изменения в тканях и органах становятся необратимыми и остаются с человеком до конца жизни. Общий ущерб здоровью зависит от стажа и объемов потребляемого спиртного.

