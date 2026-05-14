ДНК-тест раскрыл тайну происхождения Христофора Колумба

Генетики обнаружили неожиданную связь знаменитого мореплавателя с испанской аристократией.

Христофор Колумб мог быть выходцем из знатного испанского рода Сотомайор, а не простым итальянским моряком из Генуи, как считалось ранее. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из лаборатории Citogen и Мадридского университета Комплутенсе.

Исследователи проанализировали генетический материал 12 человек, захороненных в семейном склепе графов Хельвес в Испании, где покоятся прямые потомки первооткрывателя.

Результаты показали наличие устойчивой связи с Педро Альваресом де Сотомайором, влиятельным галисийским дворянином XV века, известным как Педро Мадруга. Этот факт ставит под сомнение многовековую теорию о скромном итальянском происхождении человека, убедившего католических монархов профинансировать экспедицию к берегам Нового Света.

Для подтверждения этой гипотезы генетики применили метод «виртуального нокаута», проследив родословную на протяжении 16 поколений.

Компьютерное моделирование с использованием десяти тысяч маркеров показало, что при исключении Педро Мадруги из генеалогического древа выявленная связь между потомками исчезает.

Кроме того, историки отмечают странное совпадение: упоминания о Мадруге пропадают из официальных хроник примерно в 1486 году — именно в то время, когда Колумб внезапно появился при дворе испанских монархов.

Также эксперты указывают на лингвистические особенности писем мореплавателя, в которых прослеживаются галисийско-португальские черты, и сходство его герба с символикой дома Сотомайор.

Несмотря на сенсационность данных, авторы работы подчеркивают, что доказательства пока носят косвенный характер, так как строятся на анализе ДНК потомков, а не самого Колумба.

Большинство историков продолжают опираться на завещание мореплавателя 1498 года, где он называет местом своего рождения Геную. Тем не менее, сторонники «испанской версии» полагают, что Колумб мог умышленно скрывать свое истинное происхождение.

Стоит напомнить, что в 2024 году эта же группа исследователей окончательно подтвердила подлинность останков Колумба в Севильском кафедральном соборе после двадцатилетней экспертизы костей. Новые данные лишь добавляют загадок личности человека, чье плавание 1492 года навсегда изменило карту мира.

