Полиция приехала в московский медкабинет, где избили журналистов РЕН ТВ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Нападавший швырял членов съемочной группы на пол.

Сотрудники полиции прибыли в частный медицинский кабинет в Москве, где неизвестный мужчина набросился на бригаду программы «Экстренный вызов» телеканала РЕН ТВ. Об этом сообщает редакция канала в комментарии 5-tv.ru.

Кадры с места нападения на съемочную группу телеканала РЕН ТВ. 5-tv.ru

Инцидент произошел, когда журналисты явились к косметологу, чья клиентка потеряла зрение на один глаз после неудачной инъекции филлера в межбровную складку. Вместо объяснений горе-специалиста корреспондентов встретил агрессивный незнакомец.

«Вы для меня — никто», — бросил он, после чего разбил дорогостоящую аппаратуру, выхватил мобильные телефоны и повалил сотрудников съемочной группы на пол.

Журналистам сломали дорогостоящую технику. Членов съемочной группы избили, хватали за волосы и отобрали мобильные телефоны.

Как сообщил источник 5-tv.ru, на месте работают правоохранительные органы. Также к месту происшествия выехали скорая помощь и сотрудники Росгвардии.

