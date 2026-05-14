На съемочную группу телеканала РЕН ТВ напали в Москве
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Корреспондент и оператор пытались получить комментарий у косметолога, из-за укола которого пациентка лишилась зрения.
На съемочную группу телеканала РЕН ТВ совершено нападение в Москве во время журналистского рейда к косметологу. Об этом сообщает пострадавший сотрудник редакции в комментарии 5-tv.ru.
Инцидент разгорелся, когда корреспондент с оператором приехали к доктору Лебедевой (известной как Билецкая Наталья Александровна). Причиной визита стала жалоба клиентки Оксаны, которой специалист ввела филлер в межбровную складку.
Препарат угодил прямо в сосуд, и женщина моментально перестала видеть одним глазом — зрение утрачено навсегда и восстановлению не подлежит.
Съемочная группа прибыла по адресу вместе с пострадавшей, чтобы записать комментарий врача. Но в кабинете их уже ждали.
«На нашу съемочную группу напали и сломали технику. На месте на них набросился неизвестный мужчина, который был в кабинете у косметолога», — рассказал один из участников инцидента.
Журналистов избили, таскали за волосы и отобрали мобильные телефоны, вдобавок разбив аппаратуру.
Известно, что на месте работают правоохранительные органы. Также к месту происшествия выехал наряд СМП и Росгвардия.
