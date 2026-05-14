В администрации Махачкалы пообещали наказать виновных в потере девочкой пальца

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В управлении образования отметили, что подобная травма ребенка — беспрецедентный случай.

Всех, кто причастен к потере пальца девочкой в Дагестане, ждут суровые меры. Об этом 5-tv.ru заявила руководитель управления образования Махачкалы Шаганэ Баймурзаева.

«Сам факт того, что в зоне, где ребенок должен быть любим, где его должны беречь, перенес такой стресс, для нас вообще неприемлем», — отметила она.

Глава управления заявила, что регулярно проводила проверки в детских садах города, однако не выявила фактов жесткого обращения с воспитанниками. За все время работы она никогда не слышала, чтобы ребенок лишался пальца в воспитательном учреждении.

Если подтвердится, что увечье девочка действительно получила в детском саду — правоохранительные органы будут принимать соответствующие меры, подчеркнула Баймурзаева. Также она сообщила, что заведующая детского сада находится на больничном.

Ранее в Дагестане двухлетняя девочка потеряла палец ноги. Предварительно, ей прищемили его дверью в детском саду — воспитатели попытались скрыть ее травму и засунули оторванный мизинец ей в колготки. Родители обнаружили увечье лишь когда вернулись с ребенком домой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.