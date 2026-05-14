Путин: Россия намерена создавать технологические альянсы с другими странами

Фото, видео: © РИА Новости/ Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

РФ готова поддерживать инициативы внешних партнеров, которые предполагают использование российских машин, оборудования и технологических платформ.

Россия намерена создавать технологические альянсы с другими государствами. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на юбилейном X съезде Союза машиностроителей РФ, который проходит в Национальном центре «Россия».

Глава государства подчеркнул, что процесс укрепления отечественного суверенитета в области технологий не подразумевает изоляцию страны. Напротив, Москва нацелена на формирование и масштабирование взаимовыгодных объединений с другими государствами.

Российский лидер также выразил готовность поддерживать инициативы внешних партнеров, которые предполагают использование российских машин, специализированного оборудования и современных технологических платформ в совместных проектах. По мнению Путина, интеграция интеллектуальных достижений и ресурсной базы различных стран создаст мощный стимул для развития российской науки и промышленности.

«Такое сочетание интеллектуального и ресурсного потенциала разных стран на принципах взаимного уважения и интересов откроет дополнительные возможности для отечественной научно-исследовательской школы, промышленных предприятий и сферы услуг», — заявил президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что объем промышленного производства в России в прошлом году оказался на 12% выше уровня 2021 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.