Путин: Россия намерена создавать технологические альянсы с другими странами
Фото, видео: © РИА Новости/ Максим Блинов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
РФ готова поддерживать инициативы внешних партнеров, которые предполагают использование российских машин, оборудования и технологических платформ.
Россия намерена создавать технологические альянсы с другими государствами. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на юбилейном X съезде Союза машиностроителей РФ, который проходит в Национальном центре «Россия».
Глава государства подчеркнул, что процесс укрепления отечественного суверенитета в области технологий не подразумевает изоляцию страны. Напротив, Москва нацелена на формирование и масштабирование взаимовыгодных объединений с другими государствами.
Российский лидер также выразил готовность поддерживать инициативы внешних партнеров, которые предполагают использование российских машин, специализированного оборудования и современных технологических платформ в совместных проектах. По мнению Путина, интеграция интеллектуальных достижений и ресурсной базы различных стран создаст мощный стимул для развития российской науки и промышленности.
«Такое сочетание интеллектуального и ресурсного потенциала разных стран на принципах взаимного уважения и интересов откроет дополнительные возможности для отечественной научно-исследовательской школы, промышленных предприятий и сферы услуг», — заявил президент.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что объем промышленного производства в России в прошлом году оказался на 12% выше уровня 2021 года.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.