Путин оценил объем промышленного производства в России в 2025 году

Путин: объем промышленного производства в 2025 году был на 12% выше, чем в 2021

Фото, видео: © РИА Новости/ Алексей Мальгавко

Президент сравнил показатели с уровнем 2021 года.

Объем промышленного производства в России в прошлом году оказался на 12% выше уровня 2021 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на юбилейном X съезде Союза машиностроителей РФ, который проходит в Национальном центре «Россия».

«Объем промышленного производства в России в 2025 году оказался на 12% выше уровня 2021 года», — заявил глава государства.

По словам президента, промышленность служит фундаментом для независимого развития страны, устойчивого роста экономики, создания современных рабочих мест, укрепления обороноспособности и увеличения объемов высокотехнологичного экспорта.

Российский лидер также подчеркнул, что правительство продолжает активно поддерживать промышленный сектор и использует для этого широкий набор инструментов. При этом президент отметил, что часть представителей отрасли считает действующие меры поддержки недостаточными.

