Тихий убийца: как распознать рак поджелудочной железы

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Часто болезнь протекает бессимптомно на первых порах, что мешает своевременному лечению.

Рак поджелудочной железы нередко называют «тихой болезнью», поскольку на ранних стадиях он проходит практически бессимптомно. Об этом сообщает The Times of India.

Старший консультант по гастроэнтерологии Баладж Г. отмечает, что к моменту обнаружения проблемы заболевание обычно уже достигает запущенной стадии. По его словам, «пациенты могут извлечь выгоду, зная свое тело и распознавая тонкие изменения, которые являются признаками более серьезных проблем». Специалист подчеркивает, что люди часто путают ранние проявления рака с обычными жалобами на пищеварение и не обращаются за квалифицированной медицинской помощью вовремя.

Среди неочевидных тревожных сигналов врачи выделяют внезапные скачки уровня сахара в крови, особенно у людей с диабетом. Опухоль может мешать выработке инсулина и необходимых ферментов, что приводит к дискомфорту после еды, вздутию живота или ощущению переполненности желудка даже после небольшого перекуса.

Важным симптомом является необъяснимая потеря веса, связанная с нарушением обмена веществ и плохим усвоением пищи. К физическим проявлениям также относятся хроническая усталость, которая не проходит после отдыха, и периодические боли в верхней части живота или спине, возникающие из-за давления опухоли на нервные окончания.

Особое внимание стоит уделить изменениям стула — он может стать бледным, жирным и иметь резкий неприятный запах, что свидетельствует о неспособности организма переваривать жиры. Пожелтение кожи и глаз часто считается поздним признаком, однако оно может проявиться раньше, если новообразование блокирует желчный проток. Это состояние может сопровождаться зудом кожи и потемнением мочи.

Доктор Баладж Г. указывает, что наличие хотя бы одного из этих симптомов не обязательно означает рак, но требует немедленной консультации со специалистом. Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешный исход терапии. Врачи призывают внимательно прислушиваться к своему телу и не игнорировать стойкий дискомфорт в брюшной полости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.