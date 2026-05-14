Праздник с погружением: в Кузбассе девушка нырнула в уличный туалет за телефоном

В Кузбассе девушка нырнула в уличный туалет за телефоном

День рождения девушки запомнился гостям совсем не тортом и подарками.

Жительнице Кузбасса пришлось устроить экстремальное спасение телефона прямо в собственный день рождения. Ради дорогого гаджета девушка забралась в уличный туалет. Об этом сообщило издание «МК» со ссылкой на социальные сети.

По данным издания, смартфон случайно упал в отверстие туалета во время празднования. Терять устройство именинница не захотела и решила самостоятельно его достать.

На опубликованных кадрах видно, как девушка в защитных перчатках стоит по пояс внутри туалета, пока подруга снимает происходящее на видео. Судя по записи, операция по спасению гаджета завершилась успешно — телефон все-таки удалось вернуть.

«Это я на день рождения съездила», — прокоментировала россиянка случившееся.

Ранее в Австралии женщина провалилась в туалет и провела в яме с фекалиями три часа. Пока пострадавшая находилась в яме, ее муж и дети пытались найти помощь посреди малонаселенной местности. Семье пришлось срочно искать спасателей в австралийской пустыне.

