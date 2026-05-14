Мем против уроков: учитель математики запретил произносить на уроке число 67

Обычная задача внезапно превратила урок в хаос и вынудила педагога пойти на крайние меры.

В одной из школ Перми учитель математики решил необычным способом бороться с шумом на уроках и временно «ограничил» использование числа 67. Поводом для этого стал популярный среди подростков интернет-мем.

История получила огласку после того, как в местных пабликах появились фотографии объявления, размещенного в кабинете. В нем говорилось, что за произнесение или написание «67», «шесть-семь» или «six-seven» ученикам могут выдать дополнительные задания.

В городской администрации пояснили РИА Новости, что речь шла не о настоящем запрете, а о шуточной инициативе педагога. По словам представителей мэрии, дети слишком эмоционально реагировали на это число во время решения одной из задач, из-за чего уроки начали превращаться в балаган.

Власти отметили, что преподаватель отнесся к ситуации спокойно и с юмором, а само объявление появилось лишь для того, чтобы разрядить атмосферу и вернуть дисциплину в класс.

При этом в администрации отдельно подчеркнули, что никаких официальных ограничений на использование числа 67 в школах города, конечно же, не существует.

Сам мем с комбинацией «67» давно популярен среди подростков и активно используется в соцсетях как универсальная реакция практически на любые ситуации.

