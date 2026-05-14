Летняя атака кровососов: москвичей предупредили о нашествии комаров

Жителям столичного региона стоит заранее подготовиться к защите от укусов.

Массовое появление комаров ожидается на территории Москвы в конце мая или начале июня текущего года. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на прогноз кандидата биологических наук Павла Глазкова.

По словам эксперта, первые одиночные особи начнут встречаться горожанам уже в середине мая, однако настоящий пик активности придется на стык весеннего и летнего сезонов. Глазков отметил, что скорость развития личинок зависит от температуры воздуха и воды: чем теплее погода, тем быстрее насекомые проходят цикл развития. Обычно на это уходит от двух до четырех недель, поэтому массовый выход взрослых особей прогнозируется в начале лета.

Кроме того, биолог обратил внимание, что прошедшая зима оказалась очень благоприятной для комаров. Благодаря устойчивому снежному покрову смогло сохраниться большое количество как взрослых насекомых, так и ранее отложенных яиц. Глазков добавил, что для эффективной защиты от укусов лучше отдавать предпочтение плотной одежде и специальным накомарникам, поскольку химические репелленты обладают кратковременным эффектом и быстро смываются.

Несмотря на грядущее обилие насекомых, серьезной эпидемиологической угрозы в Москве они не представляют. Глазков уточнил, что опасная лихорадка Западного Нила, переносимая комарами от птиц к людям, характерна в основном для южных регионов России, таких как Волгоградская и Астраханская области.

В столичном регионе подобных инцидентов не зафиксировано. В Москве наиболее распространен комар-пискун, главной проблемой которого является раздражающий звук от взмахов крыльев и вероятность возникновения аллергической реакции в месте прокола кожи хоботком.

