Недостойная наследница: дочь Градского судится с вдовой музыканта

Композитор официально оформил отношения со своей избранницей незадолго до смерти.

Дочь народного артиста России Александра Градского Мария оспаривает через суд право его вдовы Марины на наследство музыканта. Об стало известно из документов, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru.

Наро-Фоминский городской суд 28 мая начнет рассмотрение иска Марии Градской к четвертой жене композитора. Она требует исключить избранницу отца из числа наследников, признав ее недостойной этого статуса.

Александр Градский был женат четыре раза. Первой супругой композитора была женщина по имени Наталья. Этот брак продлился не долго, а сам музыкант называл его «молодежным поступком». Второй супругой артиста стала народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская. Поженились они в 1976 году, но уже через два года расстались. Хотя официально развод был оформлен в 1980-м.

Третьей избранницей стала Ольга Фартышева. В браке они прожили 21 год. За это время у них родилось двое детей: сын Даниил и дочь Мария.

Четвертая супруга — Марина Коташенко, которая старше дочери музыканта всего на четыре года. Жить с ней композитор начал еще в 2003 году. Но расписалась пара лишь в 2021-м, незадолго до смерти Градского. Марина подарила артисту двух сыновей: Александра и Ивана.

