«Все было в крови»: врач о приеме девочки с оторванным пальцем в Дагестане

Девочке в Дагестане можно было бы спасти палец, если бы скорую вызвали сразу

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Если бы в детском саду сразу вызвали скорую помощь, у медиков был бы шанс спасти конечность.

Если бы воспитатели детского сада № 22 в Махачкале сразу вызвали скорую помощь, был бы шанс восстановить палец. Об этом 5-tv.ru рассказал заведующий отделением травматологии Детской республиканской клинической больницы имени Кураева (ДРКБ) Гусейн Рустамов.

«Взяли в перевязочную, посмотрели. <…> Полная посттравматическая ампутация пятого пальца правой стопы. <…> Он на салфетку отдельно упал», — сказал медик.

В ДРКБ созвонились с федеральным центром, был вариант отправить девочку к московским микрохирургам и попытаться спасти конечность. По словам Рустамова, при такой травме есть не более 7-8 часов, чтобы пришить оторванную фалангу.

В силу потерянного времени, малого возраста ребенка и сложности операции ни один микрохирург за нее не взялся.

Когда девочку доставили в больницу, у нее была открытая рана, по окончании перевязочной процедуры все вокруг было в крови, подчеркнул врач. Сам ребенок находился в шоковом состоянии, плакал и кричал.

Ранее в Дагестане воспитатели детского сада попытались скрыть, что одна из воспитанниц лишилась пальца — предположительно, кто-то из детей прищемил его дверью. Родители обнаружили травму лишь когда вернулись домой и сняли с ноги девочки носок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.