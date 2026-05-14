Яну Лантратову избрали уполномоченным по правам человека в России

Депутаты Госдумы на заседании в четверг проголосовали за назначение Яны Лантратовой уполномоченным по правам человека в России.

Ее кандидатуру выдвинула фракция «Справедливая Россия». За нее проголосовали 301 депутат, против — четверо, двое воздержались. Лантратова сменит на посту омбудсмена Татьяну Москалькову, чьи полномочия истекли в апреле.

Госдума назначает и освобождает уполномоченного по правам человека в России. Кандидатов на этот пост могут предложить президент, Совет Федерации, депутаты и фракции нижней палаты парламента.

Омбудсмен получает должность после голосования, если кандидатуру поддержит большинство депутатов Госдумы. После оглашения результатов уполномоченный по правам человека приносит присягу: вслух, стоя и положив руку на Конституцию. С этого момента омбудсмен вступает в должность.

Российское законодательство запрещает одному и тому же человеку занимать пост омбудсмена более двух сроков подряд.

Биография Яны Лантратовой

Новому омбудсмену 37 лет, она родилась в Ленинграде, оконила журфак СПбГУ, затем получила второе высшее образование по специальности «юриспруденция» в Северо-Западной академии государственной службы.

В 2016 году окончила магистратуру МГПУ, в 2019 году стала аспиранткой Института педагогики и психологии МГПУ по направлению «Образование и педагогические науки».

В студенческие годы Лантратова принимала участие в съемках программ «Пятого канала» и других телеканалов.

В 2009 году Яна Лантратова курировала проекты «Молодой гвардии „Единой России“» «Я — доброволец» и «Доступная среда» в Петербурге. Спустя год она возглавила отдел социальных проектов МГЕР.

В 2011 году Лантратова руководила рабочей группой Общероссийского народного фронта (ОНФ), которая занималась выявлением и пресечением преступлений против несовершеннолетних.

В 2012 году Лантратова выступила одним из инициаторов создания «Союза добровольцев России», а позже заняла в организации руководящие должности.

В ноябре того же года президент России Владимир Путин включил Лантратову в Совет по правам человека (СПЧ). В совете она руководила комиссией по общественному контролю, работала ответственным секретарем, а с 2014 года участвовала во временной рабочей группе по мониторингу соблюдения прав человека на Украине. Ее полномочия в СПЧ завершились в 2018 году.

С 2013 года Лантратова входила в совет по защите семей и традиционных семейных ценностей при уполномоченном по правам ребенка в России. В 2016 году СПЧ выдвинул ее на пост детского омбудсмена после окончания срока полномочий Павла Астахова, однако должность получила Анна Кузнецова.

Осенью 2021 года Яна Лантратова стала депутатом Госдумы восьмого созыва по списку «Справедливой России». В парламенте она представляет Челябинскую область. За время работы в Госдуме Лантратова участвовала в разработке более 450 законопроектов.

