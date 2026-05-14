Охота за реликвией: из чешского храма похитили череп средневековой святой

В чешском городе Яблонне-в-Подьештеди неизвестный совершил кражу черепа святой Здиславы Лемберкской из местной церкви. Об этом сообщило Reuters.

Преступление было совершено в базилике Святого Лаврентия и Святой Здиславы. На записях с камер был замечен человек в темной одежде, который стремительно пробежал мимо церковных скамей, удерживая в руках исторический артефакт.

Перед этим преступник разбил защитное стекло витрины, в которой хранились останки, возраст которых оценивается в 800 лет. Представители правоохранительных органов изначально предположили, что за кражей стоит мужчина.

Однако позже в полиции уточнили, что личность и даже пол подозреваемого пока остаются загадкой для следствия.

Пражский архиепископ Станислав Пршибил выразил глубокое потрясение случившимся.

«Паломники почитали этот череп как святыню. Я не могу поверить, что кто-то средь бела дня украл из церкви реликвию, которая имеет не только историческую, но и духовную ценность для верующих», — прокомментировал ситуацию глава церкви.

Религиозный лидер подчеркнул, что похищенный объект являлся предметом искреннего поклонения множества прихожан.

Святая Здислава Лемберкская, чьи останки стали объектом посягательства, жила в период с 1220 по 1252 год. Она обрела широкую известность благодаря своей подвижнической деятельности, неустанной помощи неимущим и делам милосердия.

Статус святой она получила относительно недавно. В 1995 году обряд канонизации провел папа римский Иоанн Павел II.

Базилика, из которой была совершена кража, расположена на севере страны, примерно в 110 километрах от чешской столицы. Силовики продолжают изучать видеоматериалы для установления возможных мотивов похитителя.

