«Плачет во сне и зовет маму»: отец о состоянии дочки, лишившейся пальца в детсаду

Страшная картина открылась перед родителями лишь дома.

Пострадавшая в Дагестане девочка плачет по ночам и зовет маму после того, как вернулась из детского сада № 22 без пальца на ноге. Об это рассказал отец ребенка Аскер Бабаев в беседе с 5-tv.ru.

«Мой ребенок сейчас в серьезном стрессовом неустойчивом состоянии находится. Во сне плачет, зовет маму, не может в себя прийти, не подпускает к себе никого из взрослых, кроме матери», — сказал мужчина.

Все произошло 8 мая в Махачкале. В тот день родители забрали ребенка из детского сада пораньше, чтобы вместе провести время. Как отметил Аскер, ему сразу показалось подозрительным то, что ребенка ему передали через лестничную площадку, чего раньше не было. Кроме того, сама дочь вела себя вяло и пассивно, что тоже было нетипично.

После вопросов отца, о том, что случилось, воспитали лишь заверили, что все было хорошо. Уже дома мама Аскера обнаружила страшную картину: маленький пальчик был найден в колготках, в которых была девочка в тот день.

«Палец оторвался», — сказала женщина, потягивая часть тела отцу ребенка.

После этого семья срочно поехала с ребенком в медицинское учреждение.

«Испытал невероятный шок в этот момент, отчаяние. Не мог подобрать слов на тот момент», — сказал Аскер.

Мужчина отметил, что с того момента, как ребенка забрали из детского сада и до момента, как дочь отвезли в больницу, прошло около получаса. В учреждении медики лишь сообщили, что палец обратно пришить уже не получится, так как он уже «как минимум два часа умерщвлен», рассказал Аскер. До сих пор точно неизвестно, сколько времени ребенок провел в таком состоянии в детском саду. В данный момент девочка находится дом с семьей.

Предположительно, один из воспитанников детского сада прищемил ребенку мизинец ноги. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются, возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы судов Дагестана, задержаны и заключены под стражу до 7 июля две воспитательницы и няня. Работников учреждения подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и халатности.

Девочку уже выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, восстановить палец врачам не удалось. Начальник управления образования города Шаганэ Баймурзаева сообщила об увольнении из детского сада заведующей и троих сотрудников.

