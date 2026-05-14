EADaily: поставки газа в Европу в мае достигли 47,5 млн кубометров в сутки

Фото: © РИА Новости/Владимир Михайлов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Еще месяц назад ситуация выглядела значительно хуже.

«Газпром» нарастил поставки газа в европейские страны после заметного падения в апреле и начале мая. Объемы прокачки российского топлива по оставшемуся маршруту через «Турецкий поток» снова пошли вверх, чему, вероятно, способствовало изменение ценовой ситуации на рынке. Об этом сообщило издание EADaily.

Согласно данным объединения операторов европейских газотранспортных систем (ENTSOG), 12 мая объем прокачки по «Турецкому потоку» достиг 47,5 миллиона кубометров в сутки. Это стало максимальным показателем с конца марта.

Еще месяц назад ситуация выглядела значительно хуже: среднесуточный экспорт в апреле сократился более чем на четверть по сравнению с мартом и составил около 40,3 миллиона кубометров. В отдельные дни поставки и вовсе опускались до 33,7 миллиона. Во второй половине мая динамика изменилась. Средние объемы экспорта выросли до 43,9 млн кубометров в сутки.

Одной из причин апрельского спада стало прекращение импорта газа на Украину. Дополнительное влияние оказало завершение отопительного сезона в Европе. Еще одним фактором могла стать стоимость российского газа.

По долгосрочным контрактам «Газпрома» цена рассчитывается на основе котировок предыдущего месяца. Если в апреле стоимость газа на европейском хабе TTF составляла чуть более 550 долларов за тысячу кубометров, то к 14 мая котировки выросли уже до 575 долларов.

На фоне этого некоторые страны снова увеличивают закупки российского газа. В частности, импорт наращивает Греция, которая активно закупает и СПГ, выбирая наиболее выгодные варианты в зависимости от ситуации на рынке. При этом европейские клиенты «Газпрома», работающие по долгосрочным контрактам, по-прежнему имеют возможность сокращать объемы закупок примерно до 80% от предусмотренных соглашениями поставок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.