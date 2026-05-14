«Очень много сил»: Анна Чиповская о том, как на нее влияет театральная сцена

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Помимо выступлений актрису наполняют энергией коты, друзья и борщ с чесноком.

Актриса Анна Чиповская, которая исполнила роль Гертруды в спектакле «Гамлет» в МХТ имени А. П. Чехова, считает театральную сцену главным источником энергии для артиста. Об этом она заявила 5-tv.ru в ходе пресс-показа постановки.

«Сцена — одно из самых мощных „зарядных устройств“, которые я знаю. Можно сыграть тяжелейший спектакль трехчасовой, не сходить со сцены ни на секунду, но почему-то ты выходишь на поклон и кажется, что у тебя очень много сил», — сказала Чиповская.

Есть в жизни артистки и другие источники энергии — сон, коты, встречи с друзьями и еда. Чиповская рассказала о своих гастрономических пристрастиях — актриса обожает хинкали и борщ, а также испытывает особенную любовь к чесноку. Причем последний она ест в любом виде — и свежий и маринованный.

«Я очень люблю чеснок и ничего не могу с этим поделать. Это не тайная уже страсть ни для кого», — призналась артистка.

Премьера спектакля «Гамлет» состоится 14 мая в 19:00. Главную роль в постановке исполнил актер Юра Борисов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.