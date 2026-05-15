Соберитесь и начните действовать: китайский гороскоп на неделю с 18 по 24 мая
На что следует обратить внимание на грядущей неделе?
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 18 по 24 мая от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Неделя с волшебным днем: если верно воспользоваться его энергиями, ждите подарков от Вселенной в ближайшие два-четыре месяца. Для рутины оставьте понедельник, вторник и субботу. А среду, четверг, пятницу и воскресенье вполне можно занять более важными делами.
Понедельник, 18 мая 2026 года
День Водного дракона
Обладает поддержкой огненной звезды, Марса и восходящей Луны в стоянке Сети. И поэтому может поддержать дела, чуть выходящие за рамки ежедневной рутины. Но Звезда болезней уже подсказывает, что визит к врачу может быть неприятным, а диагноз неверным или алгоритм лечения неточным. Неблагоприятный день для судов и юридических разбирательств, хотя в других делах может дать умеренную поддержку.
Совет книги перемен: не тратьте сил понапрасну, не расслабляйтесь в боевой готовности. Не разменивайте энергию по мелочам. Проявите терпение, не нужно пытаться ускорить ход событий.
Вторник, 19 мая 2026 года
День Водной змеи
Созвездие малого красного охвата, в паре с Абордажным крюком и Луной в созвездии Клюва, приносит одни невзгоды. Для важных дел не подходит совершенно. Хотя допустимо сегодня проводить встречи, ходить на свидания и начинать учиться. Искать медицинской помощи тоже можно.
Совет книги перемен: не упорствуйте на пустом месте — иначе растеряете тех, кто вам обычно помогал.
Среда, 20 мая 2026 года
День Деревянной лошади
Собирает самые счастливые звезды: чем более важные дела вы запланируете на этот день, тем больше удачи получите через два-четыре месяца! Этот день отмечен покровительством Юпитера в компании с созвездием Ориона. Сфокусируйтесь на устранении. Особенно бурно возьмитесь за то, что убирает препятствия с вашего пути, устраняет недопонимания, рассеивает смуту. Именно этому покровительствует день. Отличное время для начала путешествий, ремонтов.
Прекрасный день для операций по удалению, снятию болей и прекращению негативных процессов. Замечательное время для преодоления блоков, препятствий. Прекрасный день для земляных работ. И для начала новой жизни с мыслью о том, что вы рушите старые устои и расчищаете место для чего-то нового в жизни.
Совет книги перемен: прежде чем начать что-то строить, приступить к исполнению творческого замысла, нужно расчистить рабочее пространство. Действуйте!
Четверг, 21мая 2026 года
День Деревянной козы
Обладает неплохими энергиями созвездия Светлого зала, поддержкой Меркурия и Луны в счастливом созвездии Колодца. Тоже весьма многообещающий день, который помогает в строительстве, экзаменах. Помогает труженикам. Хорошо в такой день заниматься водными коммуникациями. Также поддержку получат инвестиции, подписание контрактов, сбор долгов и работа с феншуй-формулами.
Совет книги перемен: общайтесь! Помогайте другим, даже если чувствуете, что ваши дела идут не очень хорошо.
Пятница, 22 мая 2026 года
День Огненной обезьяны
Этим днем управляют неблагоприятные сочетания, и Луна оказывается в созвездии Призрака. Он хорош для планирования, рядовых путешествий, ремонтных работ и работы с интерьером. Хорошо в такой день начинать обучение, проводить программные встречи и переговоры.
Благодаря счастливой структуре «Птица стремится в гнездо», дела будут получаться легко, будто сами собой. Если вам предстоит большое путешествие в западном направлении, вы получите дополнительную удачу. Но остерегайтесь проблем из прошлого, которые приносит любитель флешбеков Абордажный крюк.
Совет книги перемен: соберитесь и начинайте действовать, чтобы не упустить возможности добиться потрясающих результатов.
Суббота, 23 мая 2026 года
День Огненного петуха
Негативные звезды играют важную роль в этом дне. Однако величественное Солнце смягчает их ядовитое действие. Луна оказалась в созвездии Ивы — символе слез. Активная работа в такой день приносит только тревоги и страхи. Допустимо сегодня проводить встречи, подписывать договоры, инвестировать, делать перестановки в доме. Избегайте импульсивных действий, они вызовут неодобрение, сплетни и скандалы. Будьте дипломатичнее в общении с людьми.
Совет книги перемен: взаимодействие не означает слияния и растворения друг в друге. Взаимодействие — это, скорее, резонанс, который дает взаимное усиление. Вибрацию на единой частоте, при самостоятельности и взаимном дополнении.
Воскресенье, 24 мая 2026 года
День Каменной собаки
Получает больше поддержки звезд для важных занятий. Прекрасный день для переговоров, строительства, важных процессов, открытия бизнеса, начала учебы, планирования, подписания контракта и решения денежных вопросов. Луна оказалась в стоянке Звезды, которое считалось символом пиратов, бродяг и грабежа. Но созвездие золотого замка немного корректирует эти энергии и в паре с Венерой дает мощную поддержку в решении финансовых вопросов.
Совет книги перемен: стратегия контроля внешних проявлений на волне успеха.
