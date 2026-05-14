Скрывали страшную травму: почему оставшаяся без пальца девочка не сразу попала к врачам

Воспитательница и две сотрудницы детского сада в Махачкале, где все произошло, заключены под стражу.

Шокирующая история из Дагестана, которая произошла в детском саду. Двухлетняя девочка вернулась домой без пальца на ноге. Что именно случилось — разбираются следователи.

В больницу ребенка привезли уже родители. В детском саду от комментариев отказываются, учреждение продолжает работать. Детали этой истории — у корреспондента «Известий» Данияла Исаева.

Обычный день в детском саду для семьи Бабаевых закончился больницей и тяжелой травмой двухлетнего ребенка. Родители уверены: после случившегося воспитатели слишком долго скрывали произошедшее, и драгоценное время было упущено.

«Травму заметили спустя определенное время, возможно, минут 20-25, когда я принес своего ребенка домой на руках, передал ее матери. Спустя минут восемь мать мне позвонила, слезно. Я не мог понять, в чем дело. Экстренно развернулся, приехал домой. Мать в слезах у порога передает мне ребенка в руки, протягивая другую руку, показывает палец со словами, что он оторвался», — рассказал отец пострадавшего ребенка Аскер Бабаев.

Детский сад, где произошла трагедия, — муниципальный. Несмотря на задержание сотрудников, учреждение продолжает работать в обычном режиме, будто никаких событий и не произошло.

Вот за этими дверями детского сада номер 22 двухлетняя девочка осталась без пальца. Сейчас версии произошедшего разнятся. Но следствию предстоит выяснить главное: как обычный день в детском саду закончился для ребенка тяжелейшей травмой.

Съемочную группу внутрь учреждения пускать отказались. Общаться на камеру сотрудники не захотели, ссылаются на следствие и коротко заявляют: все комментарии позже.

В больницу девочку после травмы вез уже отец. Теперь один из главных вопросов: почему после случившегося ребенку сразу не вызвали скорую помощь и сколько времени было потеряно.

«Воспитатель должен сразу сообщить об этом в медкабинет — первое. Второе — параллельно сообщить вышестоящему руководству и организовать первую доврачебную помощь. Папа и мама не должны забирать — это исключено. Потому что по закону должны вызвать скорую помощь, организовать доврачебную помощь», — пояснил медицинский юрист, федеральный судебный эксперт по охране труда и медицинскому праву Евгений Павлов.

Родители уверены, что травма была сугубо по вине воспитателей. По словам врачей, шансы сохранить палец были минимальными не только из-за времени. Ситуацию осложнил и возраст ребенка — у маленьких детей подобные травмы переносятся особенно тяжело.

«Рана была открытая, рана еще кровоточивая. Ребенок был в стрессовом состоянии, орал, плакал. И мы, когда взяли перевязочную, открыли — там все было в крови. Мы даже думали отправить в Москву. В силу маленького возраста ребенка, в том, что это был пятый палец стопы, и в том, что возраст очень маленький, восстановить его практически было невозможно. И прошло там более двух-трех часов, но ни один хирург, микрохирург за это не взялся», — рассказал заведующий отделением травматологии Гусейн Рустамов.

Следователи уже возбудили уголовные дела и задержали подозреваемых. Сейчас правоохранителям предстоит установить, что именно произошло в стенах детского сада и можно ли было предотвратить трагедию.

«В настоящее время в отношении двоих воспитательниц и няни дошкольного учреждения избраны меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в Следственном комитете России.

Истории у всех разные, версии произошедшего тоже. Но неизменным остается одно: маленький ребенок получил не только тяжелую физическую травму, но и психологическую, последствия которой семье теперь предстоит переживать еще очень долго.

