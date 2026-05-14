В Петербурге накрыли цифровой центр телефонных мошенников с Украины

Спецоперация силовиков в Петербурге. В обычной квартире они обнаружили цифровой центр украинских телефонных мошенников. С помощью этой аппаратуры аферисты звонили своим жертвам с российских номеров.

Оперативники нашли шесть тысяч сим-карт. Задержан администратор, который регистрировал аккаунты в соцсетях. Их также использовали для выманивания денег у наших сограждан. Теперь пособнику украинских мошенников грозит до восьми лет колонии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ярославле задержали подозреваемых в телефонном мошенничестве и пособничестве ВСУ. Три человека работали в кол-центрах, которые вымогали деньги у россиян. Данные средства в дальнейшем использовали в интересах украинской армии.

В домах задержанных правоохранительными органами был проведен обыск. В результате найдены более двух тысяч сим-карт и оборудование, которое использовалось для преступной деятельности. Были возбуждены три уголовных дела по статье «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции».

