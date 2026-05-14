Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Красноухов

Только за первый квартал поставлено почти семь миллиардов кубометров топлива.

Экспорт российского сжиженного газа достиг рекордных показателей за последние четыре года.

Как пишет немецкое издание Die Welt, с января объем поставок нашего СПГ за границу вырос сразу на 16% по сравнению с тем же периодом за прошлый год.

Всего за первый квартал другие страны получили почти семь миллиардов кубометров российского топлива, и все идет к дальнейшему увеличению транзита, причем главными покупателями неожиданно оказались Франция, Испания и Бельгия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новое правительство Венгрии намерено снижать зависимость от России в энергетической сфере, однако в ближайшее время не планирует разрывать поставки российских нефти и газа. Об этом на слушаниях в парламентском комитете по делам Евросоюза заявила кандидат на пост министра иностранных дел страны Анита Орбан.

По ее словам, министерство иностранных дел будет стремиться обеспечить закупку энергоносителей по максимально низким ценам и не допустить зависимости от какой-либо одной страны. Лидер победившей на выборах партии «Тиса» и новый премьер-министр Петер Мадьяр сообщил, что все соглашения по проекту АЭС «Пакш-2» подвергнутся ревизии, а часть из них может быть расторгнута.

