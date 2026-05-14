Лавров прибыл на совещание министров иностранных дел стран БРИКС

Встреча проходит в Индии и приурочена к 20-летию организации.

В столице Индии сейчас проходит заседание министров иностранных дел стран БРИКС. Их принимает один из крупнейших конференц-центров страны. В 2023 году там состоялся саммит «Большой двадцатки». В Нью-Дели работает корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

У комплекса «Бхарат Мандапам», или Индийский павильон, целая вереница кортежей. Вот Сергей Лавров прибывает на совещание глав МИД государств БРИКС. Такое взаимодействие особенно важно в условиях глобальной нестабильности.

Главы МИД уже сделали совместную фотографию и перешли к основной повестке. На сегодня запланированы две сессии. Обсудят глобальные и региональные проблемы. А еще будут говорить о сотрудничестве, инновациях и сбалансированном развитии. Это мероприятие приурочили к 20-летию БРИКС, его отметят в этом году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT India объяснил, зачем США хотят восстановить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его словам, Вашингтон намерен выкупить у европейских компаний их долю в газопроводах в десять раз дешевле, чтобы затем контролировать поставки и цены на газ в Европу.

